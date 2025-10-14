日本代表は14日、東京スタジアムでブラジル代表と対戦する日本は1996年のアトランタ五輪でブラジルに勝利しているが、A代表においては一度も勝った経験がなく、通算成績は0勝2分11敗（5得点35失点）となっている。ワールドカップ優勝を掲げる現在、サッカー王国ブラジルは絶対に超えなければならない壁であろう。そこで今回は、過去にお届けした「ブラジル代表からゴールを決めた日本代表の得点者たち」の記事を再編集してご紹介し