イタリア・ジェノバにあるイタリア工科大学人工知能・機械知能研究所の研究員であるダニエレ・プッチ氏らが開発を進めている「iRonCub」は、災害対応用として開発が進められている「空飛ぶロボット」です。アメリカ電気電子学会(IEEE)が、iRonCubについて解説しています。iRonCub: A Humanoid Robot Designed to Fly Like Iron Man - IEEE Spectrumhttps://spectrum.ieee.org/ironcub-jet-powered-flying-robot記事作成時点で最新