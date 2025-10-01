教育費は「見えない出費」が多く、家計の大きな負担になりがち。 でも、申請するだけで利用できる補助金や助成制度があることをご存じでしょうか？お金のプロ・丸山晴美さんが、子どもの塾代から社会人の学び直しまで、最新の制度を解説します。塾や習い事の費用を補助〈塾代助成事業〉家計を圧迫しがちなのが塾代。一部の地方自治体では助成金・補助金制度を実施しています。東京都受験生チャレンジ支援貸付事業【対象】東京都在