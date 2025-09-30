PLAZAと青山学院高等部の産学共同プロジェクトから誕生した限定アイテム「Dear. Mine」が、2025年10月3日(金)より全国のPLAZA・MINiPLAで発売されます。高校生が企画段階から参加し、香りやデザインに“リアルな感性”を反映させた、お守りのように寄り添うフレグランス。見るたび、使うたびに気分を高めてくれる特別なアイテムをご紹介します。 高校生の想いが詰まった限定デザイン モムチ パフュームヘア＆ボディミスト