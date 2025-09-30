PLAZA発♡高校生と作るフレグランス「Dear. Mine」が新登場

PLAZAと青山学院高等部の産学共同プロジェクトから誕生した限定アイテム「Dear. Mine」が、2025年10月3日(金)より全国のPLAZA・MINiPLAで発売されます。高校生が企画段階から参加し、香りやデザインに“リアルな感性”を反映させた、お守りのように寄り添うフレグランス。見るたび、使うたびに気分を高めてくれる特別なアイテムをご紹介します。

高校生の想いが詰まった限定デザイン

モムチ パフュームヘア＆ボディミスト Dear. Mine

モムチ メルティングハンドクリーム Dear. Mine

「モムチ パフュームヘア＆ボディミスト Dear. Mine」（1,650円・税込）と「モムチ メルティングハンドクリーム Dear. Mine」（1,100円・税込）は、高校生ならではの自由な発想から生まれたアイテム。

特にボトルの正面はあえて“空白”にし、好きな言葉やメッセージを書き込める仕様に。ステッカーでデコレーションして、オリジナルのお守りフレグランスに仕上げることもできます。

ドルチェ＆ガッバーナ新作フレグランス♡マイ ディヴォーション インテンス

ピーチベースのふんわり甘い香り♡

香りはピーチを基調に、ローズやジャスミンをブレンドした透明感のある甘さが魅力。さらにラストノートにバニラを加えることで、そっと寄り添ってくれるような印象に仕上げています。

ヘア＆ボディミストには繊細なパールが配合され、使うたびにキラキラ舞う輝きが心まで華やかに。学校や日常にさりげなく取り入れられる、上品で軽やかな香りです。

タイアップ企画も楽しめる！

発売を記念して、人気YouTubeチャンネル「マリマリマリー」とのコラボ動画が公開中。

さらに購入特典として限定ステッカーがもらえるキャンペーンや、抽選で限定トートバッグが当たるSNS企画も実施されます。

10月31日(金)まで、PLAZA NEWSSTAND赤坂店には特別外装やフォトサービスも登場。香りと一緒にイベント気分も味わえます♪

自分だけのお守りフレグランスを手に入れて

高校生の柔軟な発想から生まれた「Dear. Mine」は、香りだけでなく、ボトルを自由にアレンジできる特別感が魅力。どんな自分も好きになれるよう背中を押してくれる、まさにお守りのような存在です。

PLAZAでしか手に入らない限定商品で、日常に小さなきらめきと勇気を添えてみませんか。あなたの気分を優しく彩ってくれるはずです♡