今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【“詰めない”ピーマンの肉詰め】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい』というるけ@雑のみ葵ちゃんさんの動画です。﻿【“詰めない”ピーマンの肉詰め】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい「“詰めない”ピーマンの肉詰め」を作ってみたとの動画が公開されています。投稿者は“雑に呑むための簡単おつまみ”をテーマにした料理動画を投稿している、るけ@雑のみ葵