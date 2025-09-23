ティファニーが誇るハイジュエリー「ブルー ブック 2025：シー オブ ワンダー」に、フォール コレクションが仲間入りしました。ナタリー・ヴェルデイユが手がける約40点の新作は、海の造形美や神秘を再解釈した壮大な物語を紡ぎます。ジャン・シュランバージェのアーカイブに息吹を与え、希少なジェムストーンや卓越したクラフトマンシップを融合。錨やイソギンチャ