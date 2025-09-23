TIFFANY & CO.最新ハイジュエリー♡海を讃えるフォール コレクション

ティファニーが誇るハイジュエリー「ブルー ブック 2025：シー オブ ワンダー」に、フォール コレクションが仲間入りしました。ナタリー・ヴェルデイユが手がける約40点の新作は、海の造形美や神秘を再解釈した壮大な物語を紡ぎます。ジャン・シュランバージェのアーカイブに息吹を与え、希少なジェムストーンや卓越したクラフトマンシップを融合。錨やイソギンチャク、マーメイドなど、海を象徴するモチーフが、現代に蘇る芸術的なジュエリーとなって登場します。

アンカーとアネモネが描く力強さと生命感

「アンカー」の章では、幾何学的な錨の造形をダイヤモンドで表現。

プラチナ×18Kゴールドのペンダントは2カラット超、リングには5カラット超、ブレスレットには1カラットのセンターダイヤモンドが輝きます。

「アネモネ」の章では、流麗なゴールドとダイヤモンドのネックレスに、約5カラットのモザンビーク産ルビーを3石配置。生命感あふれる色彩が、幻想的な美を放ちます♡

シェルとアーチンが体現する自然美と幻想

「シェル」の章は、波打つプラチナとゴールドにダイヤモンドを散りばめ、中心には8.62カラットのグリーントルマリンを配置。非対称なホラガイを大胆に表現します。

「アーチン」の章は、ウニの対照性をパイヨン エナメルで再現。虹色に輝く質感が海の神秘を映し出し、シュルレアリスム的な幻想世界を彷彿とさせます。

マーメイドとオーシャン フローラが織りなす幻想

「マーメイド」の章は、プラチナとローズゴールドに10カラット超のブラックオパールを尾ひれに施したブローチが登場。リングやイヤリング、ネックレスも揃い、深海の幻想を体現します。

「オーシャン フローラ」からは、マザーオブパールの文字盤にターコイズを配したハイジュエリーウォッチが登場。同デザインのブレスレットと連動し、唯一無二の傑作に。

海の神秘を身にまとう至高のコレクション

「ブルー ブック 2025：シー オブ ワンダー」フォール コレクションは、ティファニーのクラフトマンシップと詩的な物語が融合した至高のハイジュエリーです。

錨やシェル、マーメイドなど多彩な章が織りなす作品は、海の造形美を現代に蘇らせます。

9月19日にはイタリア・ミラノで開催される特別イベントにて披露され、壮大な物語が完成を迎えます。海の神秘を讃えるこのコレクションは、まさに一生の宝物となるでしょう♪