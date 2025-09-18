「弾むようなモチ肌が続く」ファンデの名品乾燥しない陶器のような潤い肌、おまけに凹凸も肌色も毛穴もスッと消える。ひび割れや粉ふき、乾燥肌の人はもちろん、乾燥・小じわが気になる季節に備えたい「納得の理由」がある名品をご紹介。【ファンデとは思えない潤い】ザ ファンデーション 115 30g SPF30・PA++ 14,300円／SUQQU「まずファンデーションとは思えない潤い感で、極上のツヤ肌に。コクのあるとろっとしたテクスチャ