ベルギー王室ご用達のプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」と、世代を超えて愛される創作集団「CLAMP」が初のコラボレーションを実現しました。「ゴディバ×CLAMP コレクション」では、描き下ろしイラストやキャラクターモチーフのチョコ、限定保冷バッグセット、ショコリキサーなど、多彩なラインアップが登場。数量・期間限定でしか手に入らない、特別感あふれるコレクションです。