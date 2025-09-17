ゴディバ×CLAMPが贈る至福のコラボ！限定スイーツ＆グッズが登場

ベルギー王室ご用達のプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」と、世代を超えて愛される創作集団「CLAMP」が初のコラボレーションを実現しました。「ゴディバ×CLAMP コレクション」では、描き下ろしイラストやキャラクターモチーフのチョコ、限定保冷バッグセット、ショコリキサーなど、多彩なラインアップが登場。数量・期間限定でしか手に入らない、特別感あふれるコレクションです。

CLAMPキャラが彩る限定チョコレート

「ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント」では、木之本桜、小狼、ちぃ、壱原侑子、四月一日君尋、獅堂光など人気キャラクターが描かれたプリントチョコを詰め合わせ。

モコナ型やハート型のチョコも加わり、見た目も味も華やかです。

アソートメント4粒入

価格：1,620円

アソートメント8粒入

価格：3,240円

ギフトバッグS

価格：275円

価格：1,895円／3,515円

※先行予約ではオリジナルステッカーが付属

保冷バッグセット＆ショコリキサーも

夏に嬉しい「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」は、オリジナルデザインバッグに4種のアイスを詰め合わせ。

価格はショップ2,700円、オンライン3,564円（送料込）。

さらに「ホワイトモカ ショコリキサー」はホワイトチョコ×コーヒーソースの贅沢な味わい。270ml 870円、350ml 980円、ホット240ml 770円。

CLAMPデザインの限定タンブラー付きセット（270ml）は4,350円で登場します。

数量限定キャンペーンも見逃せない

期間中、対象商品を含む税込3,240円以上の購入で、全5種類の「オリジナルステッカー」をランダムでプレゼント♡

ゴディバショップやGODIVA caféで実施され、先行予約でも特典が用意されています。スペシャルディスプレイやX投稿キャンペーンも予定され、ファン必見の企画が盛りだくさんです。

お気に入りを手に入れるなら今♡

「ゴディバ×CLAMP コレクション」は、CLAMP作品ファンはもちろん、上質なスイーツを愛するすべての方におすすめの特別企画です。

限定イラストやデザイン、そしてゴディバならではの贅沢な味わいを一度に楽しめるのは今だけ。大切な人へのギフトや自分へのご褒美に、ぜひこの機会をお見逃しなく♪