こんにちは、コスメ&メイクライターの古賀令奈です。「最近のアイシャドウは淡い色ばかりで物足りなさそう…」と避けていませんか？若い子向けと思われがちな淡い色のアイシャドウパレットは、実は40代にとっても使いやすく、若見えするアイテムでもあります。今回は、40代の方にこそ使っていただきたい、垢抜けを実現できるプチプラアイシャドウメイク術をご紹介します。【詳細】他の記事はこちらメイク術1：マットとグリッタ