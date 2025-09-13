「巨人−阪神」（１３日、東京ドーム）阪神の高橋遥人投手がまさかの２被弾で今季ワーストの６失点を喫した。四回の打席で代打を送られ、３回ＫＯとなった。３点リードの初回、２死から自らの失策を起点に満塁のピンチを招き、中山にグランドスラムを被弾した。さらに三回には天敵の岸田に左翼ポール直撃の２ランを浴び、マウンドでぼうぜん。６失点は今季ワーストとなり、２０２１年９月９日・ヤクルト戦以来の屈辱となった