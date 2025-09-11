ＮＨＫが、民放と共同で全国の地上波中継局を保守管理・利用するために昨年設立した子会社「日本ブロードキャストネットワーク」について、「事業見通しが厳しくなった」と、在京民放各社に方針変更を伝えたことが１１日、分かった。事業性を改めて検証したところ、物価上昇や、放送による伝送が困難な場合にブロードバンド（高速大容量通信）を使用する際の著作権処理費用などで、事業規模が想定より膨らむ恐れがあると判明し