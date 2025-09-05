SNS総フォロワー470万人を超える人気YouTuber・モデルのなごみさんが手掛けるコスメブランド「GENTY」から、新作「メルトハーリキッドチークハイライター」が9月11日（木）に発売されます。ひと塗りで内側からじゅわっとにじむような血色感（※1）とナチュラルなツヤを叶える、“人生チーク”と呼ぶほど愛用しているアイテム。メイク初心者から上級者まで使いやすい注目の新作です。 2色展開で叶え