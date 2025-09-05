なごみプロデュース「GENTY」新作♡メルトハーリキッドチークで愛されほっぺに

SNS総フォロワー470万人を超える人気YouTuber・モデルのなごみさんが手掛けるコスメブランド「GENTY」から、新作「メルトハーリキッドチークハイライター」が9月11日（木）に発売されます。ひと塗りで内側からじゅわっとにじむような血色感（※1）とナチュラルなツヤを叶える、“人生チーク”と呼ぶほど愛用しているアイテム。メイク初心者から上級者まで使いやすい注目の新作です。

2色展開で叶えるナチュラル血色感

新作は「101 ロージーミー」と「102 サニーハー」の2色展開。ロージーミーは透明感を引き出すローズピンク、サニーハーは多幸感あふれるコーラルピンクです。

どちらも1,320円（税込）と手に取りやすく、甘すぎないカラーで毎日のメイクに取り入れやすいのが魅力。自然に仕込むだけで、思わず触れたくなるようなほっぺを演出できます。

※1 メイクアップ効果による

A’pieu×JENO♡数量限定フォトカード付きメイクセットが登場

高密着リキッドでヨレずにツヤ仕上げ

ベースメイクの上から重ねてもヨレにくい軽やかなテクスチャーが特徴。ラメなしでも光をまとったようなナチュラルなツヤを叶え、チークとハイライトを兼ね備えた万能アイテムです。

さらにヒアルロン酸NaやコラーゲンNaなどの保湿成分（※2）を配合し、むっちり感とうるおいをキープ。これ1本で血色感・ツヤ・立体感が完成するので、メイク時間も短縮できちゃいます♪

※2 ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ダイズ加水分解コラーゲンNa、アセチルヒアルロン酸Na

「元からきれいな人」に見えるメイクを追求してきたなごみさんが、自身の理想を詰め込んで完成させた「メルトハーリキッドチークハイライター」。

ナチュラルな透け感発色と高密着で、誰でも簡単に美人見えを叶えてくれるアイテムです。2色から自分らしいカラーを選んで、毎日のメイクに“愛されほっぺ”を仕込んでみませんか？

GENTYの新作で、あなたのメイクもさらに楽しく♡