あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……双子座お互いを想う気持ち、求める気持ちが、とてもスムーズに流れる日。お互いの愛情を、素直に信じることができて、幸せが深くなります。相手とどんな関係だとしても、まずはあなたの気持ちをありのままに表現してください。それ以上の愛情を注ぎ返してもらえます。★第2