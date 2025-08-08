8月8日の運勢第1位は双子座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……双子座

お互いを想う気持ち、求める気持ちが、とてもスムーズに流れる日。お互いの愛情を、素直に信じることができて、幸せが深くなります。相手とどんな関係だとしても、まずはあなたの気持ちをありのままに表現してください。それ以上の愛情を注ぎ返してもらえます。

★第2位……天秤座

あなたらしい落ち着いた行動や考え方が大きな魅力となる日です。あなたの言葉だからこそ信じられる、という人もいるでしょう。それだけ理性的な日だからこそ、笑顔を意識してください。明るい心を表現することで、さらにいい空気が生まれます。

★第3位……水瓶座

これから先、大きく発展していく仕事を思いつきそうです。そして、ひとりでじっくりと考える時間を持つと、きちんとした企画にできるでしょう。まずは、今するべき仕事に真剣に取り組んで。それが、新しい発想の入り口になります。

★第4位……牡羊座

いろいろな感情にとらわれずに、さっぱりとした気分で過ごせる日です。今日は、今ある目標を見直してみるのがオススメ。そして、どんな方法をとればその目標を達成できるのか、考えてみてください。きっと、いいアイデアを思いつくはず。

★第5位……射手座

異性に対して、心をすんなりと開いていける日です。特に、相手のことを知りたいという想いが湧いて来て、どんなこともありのままを受け入れられるはず。会話では聞き役に回るのが、今日の幸せのポイント！異性も心を開きやすくなります。