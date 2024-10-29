大谷は3打数無安打1得点で打率.245、第2戦の左肩亜脱臼から強行出場【MLB】ドジャース 4ー2 ヤンキース（日本時間29日・ニューヨーク）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地で行われたヤンキースとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2戦で左肩を亜脱臼したが、志願の強行出場。3打数無安打1得点、1四球1死球だった。ポストシーズン初の2試合連続無安打で打率.245。チームは初戦から3連