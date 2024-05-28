動画サービスのニコニコ（niconico）は27日、公式サイトに「広告ブロックツール（AdBlock）の使用についてのお願い」を掲出した。【画像】ニコニコ動画、プレミアム会員料金が値上げ550→790円にニコニコの運営・開発が、プレミアム会員料金や広告収益で支えられ、さらに「広告収益は『クリエイター奨励プログラム』の原資にも活用しており、クリエイターの活動支援や二次創作文化の推進を目的として、ニコニコの投稿作品に