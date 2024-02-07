お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけし(49)が、6日放送のテレビ朝日「証言者バラエティアンタウォッチマン！」（火曜後11・45）に出演。子供の叱り方に「怖ぇ…」との声も上がったが、なぜそうするかの説明を聞くと「いいかもしれない！」と納得していた。この日のゲストでお笑いタレントの横澤夏子。2017年に結婚し、2020年2月に第1子、21年10月に第2子、23年6月に第3子を出産した3児の母だが、「先輩パパさんとし