「今日は縁起のいい日だから、ワークショップを開きました。名前も榊シンイチに改名します!」【写真】ラーメン店の開店準備をする榊、性加害報道後に離婚したシンガー妻「橘いずみ」今年1月、そう語っていたのは映画監督の榊英雄。「榊さんは2022年3月に、『週刊文春』の報道によって複数の女優に性行為を強要していた疑惑が浮上しました。これにより、公開を控えていた2本の映画がお蔵入りになったのです」（スポーツ紙記者）