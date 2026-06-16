RingConn、次世代スマートリング「RingConn Gen 3」を2026年6月16日より日本市場へ本格販売スタート

株式会社Acalie

スマートリングブランド「RingConn（リンコン）」を日本総代理店として展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)は、次世代ウェルネスデバイス「RingConn Gen 3（リンコン ジェン スリー）」の予約販売を、2026年6月16日（火）より日本市場で開始いたします。予約受付期間は2026年6月16日（火）から2026年7月1日（水）までで、正式販売開始日は2026年7月2日を予定しています。RingConn Gen 3は、血管ヘルス傾向の可視化、健康アラートに対応する振動機能、睡眠時呼吸トラッキング、最長14日間のリング単体バッテリーに加え、充電ケース併用で150日以上の長時間運用を特長とするスマートリングです。

RingConnは、プロフィギュアスケーター荒川静香氏をブランドアンバサダーに迎え、「私の、からだメンター。」をコンセプトに日本市場での展開を加速させます。予約期間中は、メーカー希望小売価格から10%オフとなる先行販売記念割引をいたします。なお、価格、特典内容、販売チャネルの詳細は公開時点の公式販売ページに準じます。

スマートリングは、睡眠や心拍などの継続トラッキングを、より自然な装着感で続けやすいことが特徴です。RingConn Gen 3は、RingConnのフラッグシップモデルとして、血管コンディションの長期傾向把握を支援するインサイト、睡眠時呼吸に関する指標、振動による健康関連アラートなどを搭載し、日常生活になじみやすいウェルネス体験を提供します。

製品詳細：https://ringconn-acalie.jp/

■製品開発の背景とコンセプト

現代人の健康課題は、「知識がないこと」ではなく、「一般的な健康知識が自分自身にどう当てはまるかが分からないこと」にあります。健康に関する情報は数多く存在する一方で、それを自分の体のデータと継続的に照らし合わせることは簡単ではありません。

「RingConn Gen 3」は、この課題に向き合い、リアルタイムデータと長期的なインサイトを一つのリングで統合するウェルネスデバイスとして開発されました。指輪という日常的なアイテムのかたちをとることで、装着時の負担を抑えながら、24時間365日の継続的なヘルストラッキングをサポートします。

■新製品「RingConn Gen 3」の特長

●サブスクリプション不要--追加費用なしで、ずっと続けられる。

他社主要スマートリングが月額料金を必要とする中、RingConn Gen 3は全ての高度な機能をサブスクリプション不要で提供します。購入後も追加コストなく継続的なアップデートと機能を享受でき、長く使い続けられる安心設計です。

●血管ヘルス傾向--血管コンディションの傾向を、毎日見える化。

独自センサーデータをもとに、日中の活動から睡眠中まで血管のコンディションを継続的にモニタリングします。昼夜の身体的負荷・睡眠・ストレス・活動データを組み合わせた自動傾向分析により、毎日の小さな変化を見える化。長期的なインサイトとして蓄積し、体調管理をスマートに支えます。

※本機能は血圧値を測定するものではなく、医療診断の根拠として使用するものではありません。

●長寿命バッテリー--最長2週間、充電いらずで使える。

1回の充電で振動フィードバック有効時は10～12日間、無効時は11～14日間のバッテリー持続を実現。ポータブル充電ケースを併用すれば、外出先でも安心して使い続けられます。ケースは全サイズ・全モデルで互換性があり、USB-Cケーブルで手軽に充電可能です。

●ウェルネス振動アラート--からだの変化をリング振動でお知らせ。

心拍の変動や座りすぎなどの変化を感知すると、リングがやさしく振動してタイムリーに通知します。健康アラート・座りすぎ防止アラート・バッテリー残量アラートに対応。アプリを常に開かなくても、大切な気づきのタイミングを逃しません。

●コンディションアラート--カラダのパターン変化をいち早く察知し、休憩のタイミングをお知らせ。

心拍数・HRV・体温を24時間365日モニタリングし、日々のコンディション変化を参考情報としてタイムリーに通知します。カラダのいつもと違うパターンに気づき、休息や生活リズムを見直すきっかけとして活用できます。

※本機能は特定の症状の診断・予測・予防を目的としたものではありません。

● 睡眠時呼吸モニタリング--睡眠時の呼吸状態まで、しっかり見守る。

睡眠段階（４つ）や呼吸の変化を一晩通して把握し、翌日のコンディション把握をサポートします。睡眠中の微細な呼吸変化もSpO2の継続測定（2秒ごと）でモニタリングし、詳細なレポートで眠りの質を可視化します。

※本機能は睡眠時無呼吸症候群などの疾患の診断・治療を目的としたものではありません。

●人間工学デザイン--つけているのを忘れるほど、快適なつけ心地

RingConn独自の「内側は丸く外側は四角い」構造により、指の形に自然にフィット。重量わずか2.5～3.5g、幅6.8mm、厚み2.3mmの極薄・軽量設計で、スマートウォッチのような「着けている感」がなく、一日中そのままでいられます。IP68/ATM10（水深100m）防水仕様で、水泳・入浴などあらゆるシーンに対応します。

Acalieスタッフ使用レビュー：47歳・高血圧・睡眠時無呼吸症候群の私が、スマートリング「RingConn Gen 3」を使ってみた。(https://note.com/preview/n2eb4053c7925?prev_access_key=8a75283a3c6ece2220fa79ab98aad552)

■医学博士・佐藤洋平氏のコメント

健康の専門家として、自分の体調管理には自信を持っているつもりでした。その認識が揺らいだのが、RingConn Gen 3を使い始めてからです。「自分の体調は分かっているようで、分かっていなかった」ということに、データを通じて気づかされました。

朝の運動をした日の睡眠スコアの変化、疲労が蓄積しているときのデータの傾向。「なんとなくきつい」という感覚が数値と重なるようになってから、体調を崩す前に休むという判断が、ごく自然にできるようになりました。気づけていなかったのは、睡眠や疲労だけではありませんでした。家系的に中高年以降は血管のコンディションが気になるところですが、血管ヘルス傾向の機能により、毎日の変化を特別な意識なく把握できるようになりました。個人事業主として自宅で仕事をしていると、気づかないうちに座りすぎてしまうこともあります。後から疲れが出ていたそのパターンも、座りすぎアラートが蓄積する前に教えてくれます。

こうした気づきが積み重なるのは、データが途切れないからです。リング型ならではの自然な着け心地で、一日中そのままでいられます。最長14日間のバッテリーに短時間充電、低バッテリーアラートが早めに振動で知らせてくれるおかげで、出張前日でも慌てずに充電できる。使い続けられる設計があってこそ、気づきも続いていく。自分のことが、少しずつ分かってきます。

一般的な健康知識と、自分自身の体のデータをつなぐツールとして、エビデンスを扱う専門家の立場から、自信を持っておすすめできます。

※本製品は医療機器ではなく、日常の傾向把握を目的としたウェルネスデバイスです。

佐藤洋平 / 医学博士・健康科学リサーチャー

医学博士・理学療法士。オフィスワンダリングマインド代表。脳科学・生理学・心理学の最新エビデンスを、日常の言葉に翻訳することを専門とする。企業向けの健康・ウェルネス領域での執筆・講演のほか、睡眠・疲労・脳科学をテーマとしたサイエンスエッセイを連載中。

■製品概要

●製品名：RingConn Gen 3（リンコン ジェン スリー）

●カラー：ブラッシュドシルバー、フューチャーシルバー、マットブラック、ブラッシュドローズゴールド、ロイヤルゴールド

ブラッシュドシルバーブラッシュドローズゴールドフューチャーシルバーロイヤルゴールドマットブラックサイジングキット(6-15号入り)

●メーカー希望小売価格：

・ブラッシュドシルバー、ブラッシュドローズゴールド：61,800円（税込）

・フューチャーシルバー、ロイヤルゴールド、マットブラック：59,800円（税込）

●正式販売開始日：2026年7月2日(木)

■期間限定：先行予約購入について

≪先行予約割引期間≫

●予約販売開始日：2026年6月16日(火)

●予約受付期間：2026年6月16日(火)～2026年7月1日(水)

・ブラッシュドシルバー、ブラッシュドローズゴールド：55,620円（税込）※10%OFF

・フューチャーシルバー／ロイヤルゴールド／マットブラック：53,820(税込) ※10%OFF

●取り扱い実店舗

取扱実店舗一覧(https://ringconn-acalie.jp/store)：ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ノジマ等の50店鋪以上家電量販店

※各店舗で取り扱い状況が異なりますので、ご注意ください。

●取扱オンラインショップ

代理店公式ストア(https://www.acaliesmart.jp/) 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/acalie-smart/c/0000000018/?l-id=shoptop_shopmenu_medama_category_1) Yahoo!(https://shopping.yahoo.co.jp/category/1/107047/brand/?sc_i=shopping-pc-web-detail-item-itm_ov-brand_nm)

■製品仕様一覧

●RingConn Gen 3はヘルスケア・コンディション管理をサポートするための機器であり、医療機器ではありません。血管ヘルス傾向機能に関する各種表示は、センサーで取得したデータをもとに傾向を可視化することを目的とした参考情報であり、血圧そのものを測定したり、医療上の診断結果を提供するものではありません。睡眠時呼吸モニタリング機能も同様に、生活習慣やコンディション変化に気づくための参考情報を提供するものであり、疾患の診断・治療を目的としたものではありません。体調不良や異常が疑われる場合は、必ず医療機関や専門の医療従事者にご相談ください。

※血管ヘルス傾向機能、睡眠時呼吸モニタリング機能、振動アラート機能を有効にした場合、検出頻度の増加により電力消費が高くなる場合があります。バッテリー持続時間はリングサイズや使用状況により異なり、振動オン時は約10～12日、振動オフ時は約11～14日が目安です。各種数値は社内試験および特定条件下での検証結果に基づく参考値です。

●Android(TM)は、Google LLC の商標または登録商標です。

●iOS は Cisco の米国およびその他の国における商標、または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

●その他会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

●詳細な仕様・免責事項については、RingConn公式ウェブサイトをご確認ください。

■RingConnモデルの比較

新製品「RingConn Gen3」は、既存のGen2・Gen2 Airの成功をベースにしたフラッグシップモデルとして展開。既存シリーズは継続販売しながら、Gen3を高付加価値商品として市場拡大を狙います。使いたい機能やご予算に合わせて、３モデルから「あなただけの、からだメンター。」をお選びいただけます。

■RingConnとは？

2021年7月に、創業者の王国興（WANG Guoxing）ら生体工学・電気工学分野の研究者を中心に、Shenzhen Ninenovo Technology Limited（深圳市玖治科技有限公司、以下Ninenovo）を設立しました。Ninenovoが展開するグローバル市場向けの販売とDtoC部門（※Direct to Consumer：メーカーが消費者に直接販売するビジネスモデル）として、2024年4月29日に香港に設立したのがRingConn (Hong Kong) Limitedです。超低消費電力バイオシグナルセンサー、生体信号処理、AIヘルスアルゴリズムといった独自技術を生かし、スマートリングをはじめとするヘルステクノロジー製品を世界中で展開しており、「最先端技術で人々の健康を支える」というミッションのもと、ウェアラブルデバイス分野で急速に事業を拡大しています。

コアメンバーには、生体工学や電気工学などの分野で豊富な研究・開発経験を持つ国際的な研究者・エンジニアが集結しており、独自技術を強みとして、日常生活になじむヘルスケア体験を実現しています。RingConnのスマートリングは、睡眠、心拍、血中酸素飽和度、体表温、活動量などを24時間365日連続モニタリングし、ユーザーの長期的な健康状態を可視化することで、世界各国のユーザーの日々のセルフケアをサポートしています。

■データプライバシーとセキュリティについて

RingConnはユーザーデータのプライバシー保護を最優先事項のひとつと位置づけており、日本を含む米国・英国・欧州経済領域（EEA）および中国本土以外のアジア地域のユーザーデータは、英国に配備されたクラウドサーバー上で暗号化して保存・処理しています。地域ごとのプライバシー保護規制に配慮した設計により、安心して利用できるヘルステックプラットフォームを目指しています。

■RingConnの会社概要

企業名：RingConn (Hong Kong) Limited（リンコン）

設立日：2024年4月29日

代表者：創業者 王国興（WANG Guoxing）

所在地：Room A07, 1701-02, New Trend Centre, 704 Prince Edward Road East, San Po Kong, Hong Kong

関連会社

Shenzhen Ninenovo Technology Limited（R&D、製造・技術開発）

ONOVO TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED

【関連リンク】

・公式ページ：https://ringconn.jp

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/RingConn_jp

・公式Instagram ：https://www.instagram.com/ringconn_jp/

・取扱店舗一覧 ：https://ringconn-acalie.jp/store

RingConnカスタマーサポート

受付時間：月～金 10:30～19:30

メール：cs@ringconn.com

※お問い合わせの件数や対応状況により、回答までやや時間をいただく場合がございます。

メーカー公式の正規販売代理店認定書

株式会社Acalieについて

Acalie（アカリエ）は、Acalie電動モビリティ、Acalie Aiスマートプロダクト、Acalieスポーツ、三つの分野で次世代型製品を展開する企業です。

【モビリティブランド】：ハイブランド「COSWHEEL」、エントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」

【スマートプロダクトブランド】：スマートグラス「Even Realities」、スマートリング「RingConn」、AI議事録イヤホン「Zenchord」

【スポーツブランド】：急成長中の人気スポーツピックルボール「JUCIAO」

「日本に彩りと豊かさを」のコンセプトのもと、世界中の、最先端の次世代型製品を通して、新しい体験価値をお届けします。

会社概要

・社名：株式会社Acalie

・本社所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

・代表取締役：中友 孟涛

・設立：2017年11月

・HP：https://ali-jp.com/

・店舗展開や法人様のご相談はこちらから

https://ali-jp.com/customer/