【フランス語学習者向け】DELF口頭試験 A2・B1・B2対策オンラインセミナー開催

株式会社スモールブリッジ【フランス語学習者向け】DELF口頭試験 A2・B1・B2対策オンラインセミナー開催

カフェトーク（https://cafetalk.com/）で約1,300件以上のオンラインフランス語レッスンを提供してきたネイティブフランス語講師Lila（リラ）先生によるオンラインフランス語セミナーです。

2026年6月1日、2日、3日の三日間に渡り、DELF（フランス語学力資格試験）口頭試験のレベル別対策セミナーをオンラインにて実施します。

詳細を見る :https://cafetalk.com/campaign/2026/seminar/french/delf-success-guide/?lang=ja

DELF合格徹底サポート！～口頭試験 A2・B1・B2対策～

セミナーについて： フランス語資格試験DELFは、特にアジア圏の方にとって、考え方や説明の仕方、意見の伝え方がフランス語圏のスタイルと大きく異なるため、難しい試験になっています。

このセミナーでは、DELFに合格するためのフランス流アプローチをしっかりと理解し、

構成力と表現力を学びます。

＜開催日時＞

A2レベル: 2026年6月1日（月）19:00（日本時間）

B1レベル: 2026年6月2日（火）19:00（日本時間）

B2レベル: 2026年6月3日（水）19:00（日本時間）

＜所要時間＞

各回約50分

＜料金＞

各回500 ポイント（550円税込）

録画付き

＜ライブ視聴特典＞

Lila講師のDELF 口頭表現 / DELF Speaking Exam(https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJxzLDbLSgotd0zOCDN1Lg1wDfV2NUp3tLUFAGRJB6A.&lang=ja) のレッスンに使える10%オフクーポン

＜セミナーで使用する言語＞

フランス語（一部、英語と日本語での説明も行います）

＜対象＞

フランス語能力試験DELFのA2、B1、B2対策をされている方（A2～B1の試験は半分フランス語、半分英語/日本語で出題されます）

詳細を見る :https://cafetalk.com/campaign/2026/seminar/french/delf-success-guide/?lang=ja

担当講師：Lila（リラ）

こんにちは、フランス人のLilaです。

文学と言語学習に情熱を持っており、演劇グループでコメディアンとしても活動しています。言葉や文章に命を吹き込むことが大好きです！劇や会話集、小説など、フランスの文化的なものを通してフランス語を2年以上教えています。



ここ数年、DELF合格の為のサポートもしています。私の指導方法は少しユニークかもしれませんが、しっかり結果に繋げます！

プロフィールページ(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJwrd3PONcwsc800TSwszgr1iyrPdilIt7UFAGsICIQ.&lang=ja)へ

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



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