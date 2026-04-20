【最新予測】ヒルジン市場規模は2032年までに5359百万米ドルへ、CAGR3.1%で拡大（QYResearch）
ヒルジンとは
ヒルジンは医療用ヒル由来の抗凝固タンパク質であり、トロンビンに直接結合してその活性を阻害することで血栓形成を抑制する。この機構は従来型抗凝固薬とは異なり、作用点の特異性が高い点が特徴である。
近年では抗凝固バイオ医薬品、血栓症治療薬、遺伝子組換えタンパク質医薬の3領域が技術進化を牽引しており、ヒルジンはヒル抽出物から組換え技術へと生産構造が大きく転換している。直近6か月では欧州製薬企業を中心に、発酵ベースの高収率発現系や細胞株改良による収量20～35%向上の報告が相次ぎ、工業生産の安定性が向上している。
心血管疾患の増加と高齢化の進展により抗凝固薬需要は構造的に拡大しており、特にトロンビン特異的阻害作用を持つヒルジンは、ヘパリン代替治療として臨床現場での存在感を強めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347400/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347400/images/bodyimage2】
図. ヒルジンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ヒルジン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ヒルジンの世界市場は、2025年に4341百万米ドルと推定され、2026年には4462百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.1%で推移し、2032年には5359百万米ドルに拡大すると見込まれています。
遺伝子組換え技術による供給構造の変革
ヒルジン供給は従来の生体抽出から、遺伝子工学による組換えヒルジンへとシフトしている。この変化により、供給安定性と品質均一性が大幅に改善された。
現在では深部静脈血栓症（DVT）、肺塞栓症、脳卒中などの治療領域に加え、ヘパリン不耐症患者向け代替治療としての採用が進んでいる。さらにレピルジンやデシルジンなどの関連誘導体が臨床応用され、血栓症治療薬としての適用範囲が拡張している。
市場規模拡大の背景には、心血管疾患患者の増加と外科手術後の血栓予防需要の上昇がある。特に北米・欧州では高齢化進展に伴い、抗凝固治療の標準化が進み、ヒルジンの採用率は安定的に増加している。
市場構造とバイオ医薬品産業集中化
ヒルジン市場は、技術成熟に伴いバイオ医薬品産業の中でも寡占化傾向が強い領域である。主要企業は研究開発投資と特許戦略を軸に競争優位を構築している。
代表企業にはNovartis、Pfizer、Abbott、Teva Pharmaceuticalsなどのグローバル製薬企業が含まれ、上位5社で市場シェアの大部分を占有している構造が想定される。直近の業界動向としては、抗凝固領域におけるM&A活動が活発化しており、特に中規模バイオ企業の買収によるパイプライン強化が進んでいる。
一方で、抗凝固バイオ医薬品は出血リスク管理が必須であり、臨床現場では凝固指標のリアルタイムモニタリングが不可欠である。このため、医療機関側の運用負荷は依然として課題となっている。
需要拡大要因と臨床応用の多様化
ヒルジン需要の中核は血栓性疾患治療であるが、近年は腫瘍関連血栓症や術後合併症予防など用途が拡大している。
特に、血栓症治療薬としての位置付けは明確化しており、抗腫瘍治療に伴う血栓リスク管理用途でも使用が増加している。また、病院ベースの個別化治療プロトコル導入により、患者ごとの投与設計が進展している点も市場成長を後押ししている。
デジタルヘルスの普及により、抗凝固療法における遠隔モニタリング技術も進化しており、IoT型凝固監視システムとの統合が新たなトレンドとなっている。
ヒルジンは医療用ヒル由来の抗凝固タンパク質であり、トロンビンに直接結合してその活性を阻害することで血栓形成を抑制する。この機構は従来型抗凝固薬とは異なり、作用点の特異性が高い点が特徴である。
近年では抗凝固バイオ医薬品、血栓症治療薬、遺伝子組換えタンパク質医薬の3領域が技術進化を牽引しており、ヒルジンはヒル抽出物から組換え技術へと生産構造が大きく転換している。直近6か月では欧州製薬企業を中心に、発酵ベースの高収率発現系や細胞株改良による収量20～35%向上の報告が相次ぎ、工業生産の安定性が向上している。
心血管疾患の増加と高齢化の進展により抗凝固薬需要は構造的に拡大しており、特にトロンビン特異的阻害作用を持つヒルジンは、ヘパリン代替治療として臨床現場での存在感を強めている。
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図. ヒルジンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ヒルジン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ヒルジンの世界市場は、2025年に4341百万米ドルと推定され、2026年には4462百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.1%で推移し、2032年には5359百万米ドルに拡大すると見込まれています。
遺伝子組換え技術による供給構造の変革
ヒルジン供給は従来の生体抽出から、遺伝子工学による組換えヒルジンへとシフトしている。この変化により、供給安定性と品質均一性が大幅に改善された。
現在では深部静脈血栓症（DVT）、肺塞栓症、脳卒中などの治療領域に加え、ヘパリン不耐症患者向け代替治療としての採用が進んでいる。さらにレピルジンやデシルジンなどの関連誘導体が臨床応用され、血栓症治療薬としての適用範囲が拡張している。
市場規模拡大の背景には、心血管疾患患者の増加と外科手術後の血栓予防需要の上昇がある。特に北米・欧州では高齢化進展に伴い、抗凝固治療の標準化が進み、ヒルジンの採用率は安定的に増加している。
市場構造とバイオ医薬品産業集中化
ヒルジン市場は、技術成熟に伴いバイオ医薬品産業の中でも寡占化傾向が強い領域である。主要企業は研究開発投資と特許戦略を軸に競争優位を構築している。
代表企業にはNovartis、Pfizer、Abbott、Teva Pharmaceuticalsなどのグローバル製薬企業が含まれ、上位5社で市場シェアの大部分を占有している構造が想定される。直近の業界動向としては、抗凝固領域におけるM&A活動が活発化しており、特に中規模バイオ企業の買収によるパイプライン強化が進んでいる。
一方で、抗凝固バイオ医薬品は出血リスク管理が必須であり、臨床現場では凝固指標のリアルタイムモニタリングが不可欠である。このため、医療機関側の運用負荷は依然として課題となっている。
需要拡大要因と臨床応用の多様化
ヒルジン需要の中核は血栓性疾患治療であるが、近年は腫瘍関連血栓症や術後合併症予防など用途が拡大している。
特に、血栓症治療薬としての位置付けは明確化しており、抗腫瘍治療に伴う血栓リスク管理用途でも使用が増加している。また、病院ベースの個別化治療プロトコル導入により、患者ごとの投与設計が進展している点も市場成長を後押ししている。
デジタルヘルスの普及により、抗凝固療法における遠隔モニタリング技術も進化しており、IoT型凝固監視システムとの統合が新たなトレンドとなっている。