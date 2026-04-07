一般社団法人日本フレスコボール協会が、特別公式戦である『JBG®F千葉2026 RYOGEISYAフレスコボールチャンピオンシップ-EAST-』の開催を発表しました。本大会は、千葉開府900年周年を記念するメモリアルイベント「ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2026」の一環として、2026年6月に千葉市いなげの浜で行われます。







フレスコボールはブラジル発祥のビーチスポーツであり、向かい合う2人が協力してラリーを続けることから「思いやりのスポーツ」として知られています。本イベントは、国際的な祭典であるワールドビーチゲームズの日本招致プロジェクトに位置付けられており、競技の国内普及を目指す同協会の取り組みの一環とされています。







大会では、多様な参加者が競技を楽しめるよう3つの部門が設けられていると説明しています。3人制でラリーを行う「トリンカマッチ」や、出場経験が少ない選手向けの「チャレンジマッチ」、トップ選手が当日抽選でペアを結成する賞金制の「ドリームマッチ」が実施される予定です。

さらに、当日はフレスコボールを含む計17の競技が集結し、無料で体験や観戦が可能とのことです。









大会概要

・イベント名： JBG®F千葉2026 RYOGEISYAフレスコボールチャンピオンシップ-EAST-

・開催日時： 2026年6月13日(土)、14日(日)

・開催場所： 千葉市美浜区・いなげの浜

・関連URL：

https://jbgf.jp/chiba2026/

・主な特徴：

・3人制でラリーを続ける「トリンカマッチ」を実施。

・公式戦出場が少ない選手や入賞未経験者を対象とした「チャレンジマッチ」を用意。

・トップ選手を対象に当日抽選でペアを結成する、賞金制の「ドリームマッチ」を開催。

・体験および観戦は無料で参加可能。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。