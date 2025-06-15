戦後80年記念公演朗読劇『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』総勢8名のソロビジュアル解禁！チケット一般販売中！

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株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：榎本誠一、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸智康）は、2025年7月3日(木)から6日(日)まで主催として企画・運営する朗読劇『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』において、ソロビジュアルを解禁したことをお知らせいたします。また、現在販売中のチケット一般販売についてもお知らせいたします。




シリーズ累計発行部数150万部を突破し、2023年に福原遥×水上恒司ダブル主演で映画化され、興行収入45億円を突破し大ヒットしたことも記憶に新しい「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の朗読劇化が決定しました。戦後80年となる2025年にシアター1010にて上演いたします。




演出・脚本は「朗読劇 私の頭の中の消しゴム」「朗読活劇 信長を殺した男」などを手掛けた岡本貴也が務めます。




現在、ローチケにてチケット一般先着販売中となります。


詳細はチケット販売ページ、公式HPよりご確認ください。


■チケット販売ページ


https://l-tike.com/ano-hana-reading/


＜Lコード：33443＞


ローソン・ミニストップ店内端末「Loppi」にて一般発売日以降直接購入可能


■公式HP


https://ano-hana-reading.com/



ソロビジュアル解禁！

■7月3日(木)百合役：平川結月







■7月3日(木)彰役：安井謙太郎（7ORDER）








■7月4日(金)百合役：久保田未夢







■7月4日(金)彰役：立花裕大








■7月5日(土)百合役：小泉萌香







■7月5日(土)彰役：安藤夢叶








■7月6日(日)百合役：前田佳織里







■7月6日(日)彰役：佐藤永典








＜タイトル＞


終戦80年記念公演 朗読劇『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』




＜公演概要＞


■公演期間


2025年7月3日(木)～6日(日)







■劇場


シアター1010


〒120-0034 東京都足立区千住3-92 千住ミルディスI番館 10F


https://www.t1010.jp/




■原作


汐見夏衛 『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』 (スターツ出版文庫)




■スタッフ


脚本・演出：岡本貴也


音楽：森大造


音楽協力：KOUJUN




美術：中根聡子


照明：斎藤真一郎


音響：楠瀬ゆず子


衣裳：熊谷美幸


ヘアメイク：黒田はるな


舞台監督：土居歩


演出助手：矢島彩加


アンダースタディ：一玖真優、伊能幸輝




宣伝美術：樋口舞子


カメラマン：中原幸


映像収録：彩高堂


票券・当日運営：Mitt 株式会社


HP製作運営：阿波屋鮎美




制作：井口淳（オレガ） 柴田幸枝




協賛：ローソンチケット




主催：株式会社ハピネット・メディアマーケティング




■キャスト


7月3日(木)：百合役／平川結月　彰役／安井謙太郎 (7ORDER)


7月4日(金)：百合役／久保田未夢　彰役／立花裕大


7月5日(土)：百合役／小泉萌香　彰役／安藤夢叶


7月6日(日)：百合役／前田佳織里　彰役／佐藤永典




■チケット料金


全席指定：8,800円(税込)




■チケットスケジュール


〇一般発売（先着）


受付期間：5月17日(土)10:00～


https://l-tike.com/ano-hana-reading/


＜Lコード：33443＞


ローソン・ミニストップ店内端末「Loppi」にて一般発売日以降直接購入可能




■公式HP


http://ano-hana-reading.com/




■公式X（旧Twitter）


＠anohana_rstage(https://x.com/anohana_rstage)




■公式Instagram
＠anohana_rstage(https://www.instagram.com/anohana_rstage/)




■公式TikTok


@anohana_rstage(https://www.tiktok.com/@anohana_rstage)




■協賛


ローソンチケット




■主催


株式会社ハピネット・メディアマーケティング








令和7年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業




(C)汐見夏衛／スターツ出版


(C)朗読劇『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』