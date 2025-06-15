戦後80年記念公演朗読劇『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』総勢8名のソロビジュアル解禁！チケット一般販売中！
株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：榎本誠一、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸智康）は、2025年7月3日(木)から6日(日)まで主催として企画・運営する朗読劇『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』において、ソロビジュアルを解禁したことをお知らせいたします。また、現在販売中のチケット一般販売についてもお知らせいたします。
シリーズ累計発行部数150万部を突破し、2023年に福原遥×水上恒司ダブル主演で映画化され、興行収入45億円を突破し大ヒットしたことも記憶に新しい「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の朗読劇化が決定しました。戦後80年となる2025年にシアター1010にて上演いたします。
演出・脚本は「朗読劇 私の頭の中の消しゴム」「朗読活劇 信長を殺した男」などを手掛けた岡本貴也が務めます。
現在、ローチケにてチケット一般先着販売中となります。
詳細はチケット販売ページ、公式HPよりご確認ください。
■チケット販売ページ
https://l-tike.com/ano-hana-reading/
＜Lコード：33443＞
ローソン・ミニストップ店内端末「Loppi」にて一般発売日以降直接購入可能
■公式HP
https://ano-hana-reading.com/
ソロビジュアル解禁！
■7月3日(木)百合役：平川結月
■7月3日(木)彰役：安井謙太郎（7ORDER）
■7月4日(金)百合役：久保田未夢
■7月4日(金)彰役：立花裕大
■7月5日(土)百合役：小泉萌香
■7月5日(土)彰役：安藤夢叶
■7月6日(日)百合役：前田佳織里
■7月6日(日)彰役：佐藤永典
＜タイトル＞
終戦80年記念公演 朗読劇『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』
＜公演概要＞
■公演期間
2025年7月3日(木)～6日(日)
■劇場
シアター1010
〒120-0034 東京都足立区千住3-92 千住ミルディスI番館 10F
https://www.t1010.jp/
■原作
汐見夏衛 『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』 (スターツ出版文庫)
■スタッフ
脚本・演出：岡本貴也
音楽：森大造
音楽協力：KOUJUN
美術：中根聡子
照明：斎藤真一郎
音響：楠瀬ゆず子
衣裳：熊谷美幸
ヘアメイク：黒田はるな
舞台監督：土居歩
演出助手：矢島彩加
アンダースタディ：一玖真優、伊能幸輝
宣伝美術：樋口舞子
カメラマン：中原幸
映像収録：彩高堂
票券・当日運営：Mitt 株式会社
HP製作運営：阿波屋鮎美
制作：井口淳（オレガ） 柴田幸枝
協賛：ローソンチケット
主催：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
■キャスト
7月3日(木)：百合役／平川結月 彰役／安井謙太郎 (7ORDER)
7月4日(金)：百合役／久保田未夢 彰役／立花裕大
7月5日(土)：百合役／小泉萌香 彰役／安藤夢叶
7月6日(日)：百合役／前田佳織里 彰役／佐藤永典
■チケット料金
全席指定：8,800円(税込)
■チケットスケジュール
〇一般発売（先着）
受付期間：5月17日(土)10:00～
https://l-tike.com/ano-hana-reading/
＜Lコード：33443＞
ローソン・ミニストップ店内端末「Loppi」にて一般発売日以降直接購入可能
■公式HP
http://ano-hana-reading.com/
■公式X（旧Twitter）
＠anohana_rstage(https://x.com/anohana_rstage)
■公式Instagram
＠anohana_rstage(https://www.instagram.com/anohana_rstage/)
■公式TikTok
@anohana_rstage(https://www.tiktok.com/@anohana_rstage)
■協賛
ローソンチケット
■主催
株式会社ハピネット・メディアマーケティング
令和7年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業
(C)汐見夏衛／スターツ出版
(C)朗読劇『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』