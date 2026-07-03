日本でも話題となった「ドバイヤギ案件」を思わせる事件が起きた。【画像】ドバイのビーチでヒョウ柄水着姿を撮影していたブルックさん、「Porta Potty」でトラブルに巻き込まれたマリアさんもTikTokで約10万人のフォロワーを持つ英国の女性インフルエンサー、ブルック・ジョージ（23）が、SNSで知り合った男性を刺殺した疑いでドバイ警察に拘束された。6月1日、事件の約3週間前にはSNSに「神様には計画がある。それを信じ、生