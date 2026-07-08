オーストラリアの未成年SNS禁止法、政府調査で年齢確認の機能不全が判明GIGAZINE（ギガジン）

オーストラリアの未成年SNS禁止法、政府調査で年齢確認の機能不全が判明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • オーストラリア未成年SNS禁止法で年齢確認が機能していないと判明した
  • 政府チームの調査で9つのSNSのうち年齢確認を実施したのはKickのみだった
  • 規制当局は「正しく実装されれば弱点はない」と述べ実効性を強調している
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