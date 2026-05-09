「ストーカーみたい！」と警戒される、片思い男性の暴走９パターン
多少強引でも、恋焦がれている女性となんとか近づきたい…。片思い中の男性は、そんな衝動に駆られることが多々あるようです。とはいえ、身勝手なアプローチは「ストーカー同然」と思われてしまう危険性もあるため、注意が必要でしょう。そこで今回は、10代から30代の独身女性181名に聞いたアンケートを参考に、「『ストーカーみたい！』と警戒される、片思い男性の暴走９パターン」をご紹介します。
【１】約束していないのに「今、近くにいるんだけど」と突然連絡する
「私は会いたくないんだけど…」（10代女性）というように、特別親しい間柄でもない限り、アポなしで押しかけても喜んでもらえる可能性は低そうです。デートに誘うなら、きちんとアプローチの手順を踏むのが成功への近道でしょう。
【２】外食先で、女性が使った食器をこっそり持ち帰る
「気持ち悪くて鳥肌。何に使うつもり？」（20代女性）というように、女性が使用したものを密かに持ち帰るのは、いくら片思いが高じてもやりすぎでしょう。思い出を形に残したいなら、相手の許可を取った上で「一緒に写真を撮る」など、常識的な範囲に留めるのがよさそうです。
【３】「昨日どこに行った？」「誰と遊んだ？」など、女性の行動をしつこく聞く
「脳内で勝手に彼女扱いされていそう」（10代女性）というように、プライベートを詮索したがるのも、女性に嫌悪されるようです。彼氏でもない相手に行動を報告する義務はありません。「友達」の距離感を一方的に踏み越えないよう注意しましょう。
【４】携帯の留守番電話に無言のメッセージを何件も吹き込む
「怖くてスマホを触れなくなった」（20代女性）など、携帯電話を通じた「無言のアピール」も、非常に迷惑な行為のようです。不在着信や留守電の蓄積は女性の恐怖心を煽るだけ。電話をかけるのは正当な用件があるときだけに限りましょう。
【５】理由もないのに、やたらと高価なプレゼントを頻繁に贈りつける
「ただただ困る。捨てたいけど処分したら恨まれそう」（20代女性）など、強引なプレゼント攻勢も、女性を困惑させるようです。さりげなく渡したいなら高価なものは避け、ちょっとしたお菓子や花束のような「消えもの」を選べばスマートでしょう。
【６】女性の自宅ポストに、メッセージを書いた手紙を直接投函する
「いきなり自宅まで来られた事実が怖すぎる」（30代女性）など、どんなに誠実な内容の手紙であっても、「自宅ポストに投函」する行為は女性に不安を与えるようです。よほど親しい間柄でない限り、手紙は切手を貼って郵送しましょう。
【７】女性のSNSをくまなくチェックして、逐一コメントを付ける
「監視されてるような気分」（20代女性）など、SNSの投稿に対して過剰な反応を重ねると、「ネットストーカー」の疑いをかけられてしまいそうです。顔の見えないネット上では、しつこいアプローチは違和感が際立つもの。まずは現実世界で親しくなることを優先しましょう。
【８】返信もないのに、一方的に何通もメールを送りまくる
「あえて無視してるの、気付いて！」（10代女性）など、女性からメールの返信が来なければ、それは「拒絶の意志表示」と捉えるべきでしょう。しつこくメールして悪印象を与えるより、別の角度から親しくなる方法を探すのが得策かもしれません。
【９】偶然を装って、女性の最寄り駅や自宅付近で待ち伏せする
「あまりに不自然。身の危険を感じる」（20代女性）など、「たまたま近所を通りかかったふり」をして女性の前に現れると、恐怖心を与えてしまうようです。顔をひと目見たいだけだとしても、アポなしの接触は相手を警戒させるだけと心得るべきでしょう。
恋愛における「強引さ」は男性の魅力のひとつにもなり得ますが、それは相手から好意を寄せられていることが大前提。ひとりよがりなアプローチは、女性を怖がらせてしまうことを肝に銘じましょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計181名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】約束していないのに「今、近くにいるんだけど」と突然連絡する
「私は会いたくないんだけど…」（10代女性）というように、特別親しい間柄でもない限り、アポなしで押しかけても喜んでもらえる可能性は低そうです。デートに誘うなら、きちんとアプローチの手順を踏むのが成功への近道でしょう。
「気持ち悪くて鳥肌。何に使うつもり？」（20代女性）というように、女性が使用したものを密かに持ち帰るのは、いくら片思いが高じてもやりすぎでしょう。思い出を形に残したいなら、相手の許可を取った上で「一緒に写真を撮る」など、常識的な範囲に留めるのがよさそうです。
【３】「昨日どこに行った？」「誰と遊んだ？」など、女性の行動をしつこく聞く
「脳内で勝手に彼女扱いされていそう」（10代女性）というように、プライベートを詮索したがるのも、女性に嫌悪されるようです。彼氏でもない相手に行動を報告する義務はありません。「友達」の距離感を一方的に踏み越えないよう注意しましょう。
【４】携帯の留守番電話に無言のメッセージを何件も吹き込む
「怖くてスマホを触れなくなった」（20代女性）など、携帯電話を通じた「無言のアピール」も、非常に迷惑な行為のようです。不在着信や留守電の蓄積は女性の恐怖心を煽るだけ。電話をかけるのは正当な用件があるときだけに限りましょう。
【５】理由もないのに、やたらと高価なプレゼントを頻繁に贈りつける
「ただただ困る。捨てたいけど処分したら恨まれそう」（20代女性）など、強引なプレゼント攻勢も、女性を困惑させるようです。さりげなく渡したいなら高価なものは避け、ちょっとしたお菓子や花束のような「消えもの」を選べばスマートでしょう。
【６】女性の自宅ポストに、メッセージを書いた手紙を直接投函する
「いきなり自宅まで来られた事実が怖すぎる」（30代女性）など、どんなに誠実な内容の手紙であっても、「自宅ポストに投函」する行為は女性に不安を与えるようです。よほど親しい間柄でない限り、手紙は切手を貼って郵送しましょう。
【７】女性のSNSをくまなくチェックして、逐一コメントを付ける
「監視されてるような気分」（20代女性）など、SNSの投稿に対して過剰な反応を重ねると、「ネットストーカー」の疑いをかけられてしまいそうです。顔の見えないネット上では、しつこいアプローチは違和感が際立つもの。まずは現実世界で親しくなることを優先しましょう。
【８】返信もないのに、一方的に何通もメールを送りまくる
「あえて無視してるの、気付いて！」（10代女性）など、女性からメールの返信が来なければ、それは「拒絶の意志表示」と捉えるべきでしょう。しつこくメールして悪印象を与えるより、別の角度から親しくなる方法を探すのが得策かもしれません。
【９】偶然を装って、女性の最寄り駅や自宅付近で待ち伏せする
「あまりに不自然。身の危険を感じる」（20代女性）など、「たまたま近所を通りかかったふり」をして女性の前に現れると、恐怖心を与えてしまうようです。顔をひと目見たいだけだとしても、アポなしの接触は相手を警戒させるだけと心得るべきでしょう。
恋愛における「強引さ」は男性の魅力のひとつにもなり得ますが、それは相手から好意を寄せられていることが大前提。ひとりよがりなアプローチは、女性を怖がらせてしまうことを肝に銘じましょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計181名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査