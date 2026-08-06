がん闘病中の桐谷さん、加入している保険に注目集まる「流石に」「人柄が出ていますね」
■前立腺がん＆大腸がん公表
先月、前立腺がん＆大腸がんを公表し、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が5日、自身のXを更新。ファンから「桐谷さんほどの資産家さんにお聞きしたいのですが、がん保険入られてたのですか？」という質問に、加入している保険を説明した。
【写真】細い腕も元気な笑顔！がん闘病中の桐谷さん
桐谷さんのがん公表については、7月27日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』に出演し、前立腺がん＆大腸がんを発表。大腸がんの手術を受け無事に終え、現在は1日20分の散歩が日課で、健康管理に気をつけていると話した。
Xでは「今日は2ヶ月に1度の糖尿病の定期検査」と写真を投稿。また、ファンから「桐谷さんほどの資産家さんにお聞きしたいのですが、がん保険入られてたのですか？」の質問に、「がん保険や生命保険などには一切入っていません。必要ないので」ときっぱり。
しかし、加入している保険はあるそうで「あ、自転車の保険だけは別」と答えると、ネット上では「流石に桐谷さんでも自転車保険には加入している。資産がある人には基本生命保険とか医療保険は必要ないけど、賠償問題に関わる保険はないと困るということがハッキリした」「自転車の保険に入ってるのは人柄が出ていますね」などの声が出ている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
先月、前立腺がん＆大腸がんを公表し、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が5日、自身のXを更新。ファンから「桐谷さんほどの資産家さんにお聞きしたいのですが、がん保険入られてたのですか？」という質問に、加入している保険を説明した。
【写真】細い腕も元気な笑顔！がん闘病中の桐谷さん
桐谷さんのがん公表については、7月27日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』に出演し、前立腺がん＆大腸がんを発表。大腸がんの手術を受け無事に終え、現在は1日20分の散歩が日課で、健康管理に気をつけていると話した。
しかし、加入している保険はあるそうで「あ、自転車の保険だけは別」と答えると、ネット上では「流石に桐谷さんでも自転車保険には加入している。資産がある人には基本生命保険とか医療保険は必要ないけど、賠償問題に関わる保険はないと困るということがハッキリした」「自転車の保険に入ってるのは人柄が出ていますね」などの声が出ている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。