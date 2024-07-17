米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（21）がドラフト8巡目（全体235番目）で指名を受けた大リーグのマーリンズへの入団を決めたことが15日、分かった。昨秋にソフトバンクからもドラフト1位指名され、進路が注目されていた。マーリンズとの交渉期限は日本時間で今月28日午前6時で、ソフトバンクとの契約締結期限も同31日までだったが、早期決断を下した。

大リーグのドラフト会議から2日後。佐々木は、子供の頃からの夢の場所でプレーすることを選んだ。

3つの選択肢があった。マーリンズか、ソフトバンクか、大学に残って進級するか。人生の岐路に立ち「自分自身の責任。自分が歩んできた道なので。責任を持って判断したい」と話していた21歳。ドジャース・大谷、エンゼルス・菊池と花巻東（岩手）の偉大な先輩がプレーするメジャーの道を選んだ。両先輩からも「どのような道を歩みたいかという中で決めるべき」と助言を受けていた。身近な人物の活躍は日本のプロ野球のさらに一段上、米国への挑戦心をかき立てた。

大リーグ公式サイトによると8巡目の契約金相場は23万9200ドル（約3900万円）。ソフトバンクの契約金は上限の1億円プラス出来高が濃厚だが、金銭面ではなく、自身の意志に沿った答えを出した。1、2日には福岡を訪れてソフトバンクと面談し、施設も見学。5日に故郷・岩手県の花巻球場で開催された交流イベントに参加し、「あとは自分自身が決めること」と心境を明かしていた。

歴代最多の高校通算140本塁打を放ち、スタンフォード大では本場の野球にもまれてさらに成長を遂げた。1年目だった昨季に7本塁打、2年目の今季は16本をマーク。6月にはメジャーのドラフト候補がパフォーマンスを披露する「ドラフトコンバイン」に参加し、持ち味のパワーをアピールしていた。

マ軍は97、03年にワールドシリーズを制覇したが、それ以降は低迷が続いている。一塁手はレギュラーが固まっておらず、アマチュア分析担当を務めるフランキー・ピリエル球団副社長は「まず第一に素晴らしい人間性を持っている。そして第二に圧倒的なパワーだ。あの長打力は群を抜く」と、絶対的な一塁手になる素質があると評価していた。

小学校時代、自身と同じ左打者のバリー・ボンズらが本塁打を放つ映像に感動した。日本の上から叩きつける慣例に逆らい、フライを打って長打を狙う米国式の打撃スタイルを追求してきた。かねて口にしていた「悔いの残らない選択」を下し、野球の本場、米国で勝負に挑む。

◇佐々木 麟太郎（ささき・りんたろう）2005年（平17）4月18日生まれ、岩手県出身の21歳。幼少時から江釣子スポーツ少年団で野球を始め、江釣子中では金ケ崎リトルシニアに所属。ドジャース・大谷の父・徹監督から指導を受ける。父・佐々木洋監督が指揮を執る花巻東では1年春からベンチ入りし2年春、3年夏の甲子園に出場。1メートル84、113キロ。右投げ左打ち。

≪マーリンズ絶対的一塁手不在≫低迷が続くマーリンズは、一塁手のレギュラーが固まっていない。現在は外野手のストワーズが一塁を務め、捕手ヒックス、外野手コーナインらの兼任でやり繰り。マイナー所属のライバルは、23年ドラフト2巡目の右打ち長距離砲アルダーマン。3Aで外野兼一塁としてプレーして13本塁打だが、コンタクト面には課題を残す。メジャーにもマイナーにも「絶対的な一塁手」は不在。マイナーで本塁打と出塁率を積み重ねれば、チャンスは開けそうだ。

▽マイアミ・マーリンズ 93年の球団拡張で「フロリダ・マーリンズ」としてナ・リーグに加入し、ワールドシリーズは97、03年に制覇した。ともにワイルドカードからの栄冠だった。12年に現チーム名に変わった。マイアミ中心部にある本拠地ローンデポ・パークは23、26年のWBCメイン会場として知られる。日本選手は過去にイチロー、田沢純一が所属。昨年は79勝83敗で東地区3位。