機械仕掛けのおもちゃのような“激しすぎる”動きをするインコの姿がSNSで話題を集めている。【映像】表示件数110万超！インコの激しい遊びの様子投稿したのはシロハラインコのパルくん（4歳）の飼い主（＠kichapa24316）。パルくんが、ものすごい速さでぶるぶると動きまくる様子を撮影し投稿した。飼い主によると、この動きはよく見せてくれる定番の光景で、エンピツやおはしなど長いものをくわえておもちゃにして遊ぶのだ