中洲の元No.1キャバクラ嬢が、整形事情や現在の貯金額を赤裸々に明かす場面があった。

【映像】中洲元No.1キャバ嬢の整形“ビフォーアフター”

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

乃南は、2018年から整形を始めたことをあっけらかんと告白。鼻やあごなど総額500万円以上を費やしてきたが、グラマラスな胸は“天然もの”だそうで、スタジオMCの平成ノブシコブシ・吉村崇と小島瑠璃子が「マジ！？」「大ニュースですね」と色めき立つ。

そんな乃南のリアルな生活に迫るべく、番組スタッフが自宅を訪問した。月収は中洲でもトップクラスの200〜300万円だという彼女の部屋は、家賃15万円。生活ぶりを伺う中で、スタッフは現在の貯金額を率直に尋ねる。

これに乃南は、「使えるお金は300万円ぐらいしかないです」と告白。見せてくれた銀行口座の残高画面には「897万円」という額が表示されていたが、「税金を来月払わなきゃいけなくて、600〜700万円ぐらいなくなっちゃう」と、懐事情を正直に打ち明けていた。