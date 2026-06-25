¡Úµð¿Í¡Û£²ÆüÏ¢Â³Ãæ»ß¤Î£²·³¤Ï²°ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¡¡£²£¶Æü¤«¤é¤Ïºå¿À£³Ï¢Àï
¢¡¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½µð¿Í¡Ê£²£µÆü¡¦¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃÞ¸å¡Ë
¡¡µð¿Í£²·³¤Ï£²£µÆü¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤¬Å·¸õÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±µå¾ì¤Î²°ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÌó£²»þ´Ö¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¤Ä´À°¡£¼¡Àï¤Ï£··î£±Æü¤ÎÆ±¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¤³¤ÎÆü¤ËÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿°éÀ®¡¦±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤«¤é¤Ï¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡Á£Ô£È£Å¡¡£Ã£Ì£Á£Ó£Ó£É£Ã¡¡£Ó£Å£Ò£É£Å£Ó¡Á¡×¤È¤·¤Æºå¿À£³Ï¢Àï¡ÊÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££µ·î£²£¹Æü¡Á£³£±Æü¤ÎÆ±£³Ï¢Àï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤Ïµð¿Í¤¬£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£