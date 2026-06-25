JR西日本は6月25日13時から、「ありがとうドクターイエロー 夢の検測走行車内見学」の受付を開始します。

2027年1月に検測運転を終える予定の「ドクターイエロー」T5編成に、実際の検測走行中に乗車できるという、なんとも特別なツアーです。

一方で、受付開始を前にSNSで注目を集めているのが旅行代金。1組2人までで55万円という価格に、「高い！」「想像以上だった」「先着順という時点で何かあるとは思っていた」といった驚きの声があがっています。

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■ 7月26日・27日に各日4組限定で実施

このツアーは、7月26日と27日に実施予定です。募集は各日4組限定で、2日間で計8組。1組あたり1〜2名まで参加できます。少人数で案内されるプレミアムな内容です。

行程は7月26日が新大阪駅から博多駅まで、7月27日が博多駅から新大阪駅までとなっています。

参加者は、実際に検測を行うドクターイエローT5編成に乗車し、通常は非公開の検測業務を車内から見学できます。

■ 営業車両とは異なる”試験車両”ならではの車内

車内では、各担当者による説明のほか、パンタグラフ観測ドームに座っての見学や質問タイムも用意されています。

ただし、ドクターイエローは一般の乗客が利用する営業用車両ではなく、あくまで検測を目的とした試験車両です。そのため、Wi-Fiやコンセントはなく、トイレ・洗面所も1か所のみ。車内での飲食はできず、水分補給のみ可能とされています。

さらに、実際の検測業務を見学するため、撮影や録音、SNSへの投稿にも制限があります。

検測装置や計測画面など、主催者が撮影禁止とした箇所は撮影・録音禁止。検測業務や機器類の詳細が特定できる画像・動画・音声をSNSやブログ、動画配信サイトなどへ投稿・公開することも禁じられています。

当日は、これらの注意事項や制限事項に関する同意書への署名も必要です。署名できない場合は、安全確保や業務保全の観点から、乗車や見学を断られる場合があるとのことです。

■ 受付は6月25日13時から

55万円という金額だけを見ると、思わず二度見してしまう価格ではありますが、実際の検測走行に同乗できるうえ、募集は各日わずか4組。まさに引退を控えたドクターイエローならではの、特別な体験といえそうです。

なお、受付はJR西日本グループが運営する旅行サイト「tabiwaトラベル」で行われます。開始は6月25日13時、“先着受付”です。

＜参考・引用＞

JR西日本：〜ありがとう 500 系＆ドクターイエロー〜500 系新幹線＆「ドクターイエロー」Ｔ５編成の引退について（6月22日発表）

JRおでかけネット：500系・ドクターイエロー特設ページ

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062503.html