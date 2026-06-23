山田優「大好き」人気俳優明かす「ほぼ毎日観てる」
【モデルプレス＝2026/06/23】モデルの山田優が2026年6月19日、モデルのSHIHOのYouTubeチャンネルに出演。好きな俳優を明かす場面があった。
【写真】小栗旬の妻・山田優「ほぼ毎日観てる」イケメン俳優
今回、山田はSHIHOのYouTubeチャンネルで公開された「日本のトップモデル・山田優とショッピングデート！（feat. 小栗旬の妻）」と題した動画に出演。30年来の仲だというSHIHOとショッピングデートを楽しんだ。
カフェで食事をしながらトークを繰り広げる中、山田は「韓国ドラマもほぼ毎日観てる。洗濯物畳んでる時にずっと観てるから」と告白。「今（撮影時）はちょうどね『ユミの細胞たち』観てる」と、韓国俳優のキム・ゴウンとアン・ボヒョン主演のドラマ「ユミの細胞たち」（2021年）を視聴中であることを明かし「キム・ゴウンが好きなの」と笑顔を見せた。
また、ゴウンが出演したNetflixシリーズ「告白の代価」（2025年）も鑑賞したことを明かし「大好き」と熱量たっぷりに語った。さらに、好きな俳優について聞かれると「ソン・ガン！」とにっこり。また、チ・チャンウクの名前も挙げ、スタッフから「イケメンですね〜！」と声を掛けられると、嬉しそうに頷いていた。（modelpress編集部）
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【写真】小栗旬の妻・山田優「ほぼ毎日観てる」イケメン俳優
◆山田優、SHIHOとショッピングデート
今回、山田はSHIHOのYouTubeチャンネルで公開された「日本のトップモデル・山田優とショッピングデート！（feat. 小栗旬の妻）」と題した動画に出演。30年来の仲だというSHIHOとショッピングデートを楽しんだ。
◆山田優、好きな韓国俳優明かす
カフェで食事をしながらトークを繰り広げる中、山田は「韓国ドラマもほぼ毎日観てる。洗濯物畳んでる時にずっと観てるから」と告白。「今（撮影時）はちょうどね『ユミの細胞たち』観てる」と、韓国俳優のキム・ゴウンとアン・ボヒョン主演のドラマ「ユミの細胞たち」（2021年）を視聴中であることを明かし「キム・ゴウンが好きなの」と笑顔を見せた。
また、ゴウンが出演したNetflixシリーズ「告白の代価」（2025年）も鑑賞したことを明かし「大好き」と熱量たっぷりに語った。さらに、好きな俳優について聞かれると「ソン・ガン！」とにっこり。また、チ・チャンウクの名前も挙げ、スタッフから「イケメンですね〜！」と声を掛けられると、嬉しそうに頷いていた。（modelpress編集部）
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