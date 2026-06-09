アニメや小説などを創作し、Xで発信している、かなかわ氏が9日までにXを更新。6日にXに、シンガー・ソングライター米津玄師（35）を一部、題材にした小説「彼氏が米津玄師かもしれない」を投稿後、米津本人から8日「読みました」とコメントが寄せられたことに反応。「米津玄師さん、本当に申し訳ありませんでした！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ また、この件に関してはご本人及びファンの方々にはご不快な気持ちになられたかと思います。誠に申し訳ありませんでした！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！」などと謝罪した。

「彼氏が米津玄師かもしれない」について、かなかわ氏は「米津玄師のサイコホラー小説を書きました 訴えないでください」と説明。「この小説作品は、以下に当たる人は気分を害する可能性がとても高いため、読まないことを強くお勧めします。・米津玄師さんのファン・米津玄師さんご本人」と注意書きを付けて投稿。主人公の女性目線で、交際中の男性が米津に取り込まれそうになったり、米津が車の中に入ってきたりなど、米津をエイリアン的に描いている。

かなかわ氏は、米津が特段、感想をつづっていないことを受けて「私の駄文の処遇につきましては、ご本人のこちらのツイートから、『覚悟しておけよ』であるのか『はっはっは、愉快愉快』のどちらであるかがわかりかねるゆえ、一旦“““見”””の姿勢をとらせていただきます！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！」と、ひとまず静観すると主張。「（どちらか判断できないまま削除した場合、引用だけが残り、何も知らないファンの方に余計な混乱を招くというのも一つの理由です）（ご本人に反応いただけたものなら、もしもネガティブなものでなければ宝物にしたいという気持ちが大きいことも明かしておきます）」と続けた。

その上で「もしも今後の動向を見ていくうちに、『覚悟しておけよ』であると判断できました際は、罰は受けるとして、駄文は即削除いたします！！！！！！！！！！！！ この度はファンの皆様及びなによりご本人様をお騒がせしてしまったことを誠に申し訳なく思います！！！！！！！！！！！！！！！！！ 本当にごめんなさい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！」と謝罪した。

一方で「補足ですが、ご本人様に届いたことは今のところは「嬉しいこと」かはわからないため、今後は本当に気を引き締めて参ります」「ここでやってはいけないことは『調子に乗る』こと ご本人が反応したが故に見たくなくても気になってしまい、気分を害してしまった人も多いはず いろんなものを控えて気を引き締めます」とも投稿。米津本人からのリアクションに。悪い気はしていないことをにじませた。かなかわ氏は小説を投稿して6時間で、Xのフォロワーが1万7000を超え、9日現在、2万人に達している

一連の動きに対し、米津がニコニコ動画に楽曲を投稿していたルーツを受け「米津玄師ってネットミームなったりこうやって本人巡回済み的なことをたまにする辺り、やっぱニコ動のネットで生きてきた人なんだなって定期的に思わせてくれるの良いよな」と、米津の対応を歓迎する声も出ている。