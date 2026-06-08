お笑いコンビ、千鳥の大悟（46）が6日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜午後5時）にゲスト出演。大阪時代に意識していた芸人として、パーソナリティー麒麟川島明（47）の名を挙げた。

川島が「俺1回だけ（1対1で）メシ行ったこと覚えてんねん。2人とも東京に来てたけど、大阪の福島のすし屋。2人で行ったのよ」と切り出すと、大悟は「ホンマ長いこと、川島さんといますけど。何回もメシ行ってるけど、2人はその1回ぐらいじゃないですか」と返答した。

大悟が「ワシと川島さんって照れくさいというか。いつも間に誰かがおって。川島さんと特別な感じ、いいライバル？」と投げかけると、川島は「お前が一方的に何か毎回否定するけど、ずっと俺のこと嫌いだったでしょ？」と指摘した。

大悟は笑いながら「嫌いではない。嫌いではないけど、若い頃は相当意識はしていたと思います」と語った。

当時の大阪の主戦場、baseよしもとでは、川島の麒麟、笑い飯、大悟の千鳥がしのぎを削っていた。3組とも「M−1グランプリ」の決勝に進出し、大ブレークにつなげている。