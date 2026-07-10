◇第108回全国高校野球選手権秋田大会2回戦横手3―1金足農（2026年7月10日スタジアムよこて）昨夏の甲子園出場校の金足農が初戦で敗れる波乱が起きた。3回に1点を先制したが、4回にエースの斎藤遼夢が2度の暴投で逆転を許した。金足農は7回も守備の乱れから失点。打線も横手の佐藤宙斗の前に4安打と抑えられた。秋田大会では前日にも秋田商、明桜の甲子園常連校や春季県大会準優勝の鹿角が相次いで初戦敗退。昨夏の