きょうは九州から東北にかけて広く晴れ厳しい暑さが続いています。全国で35度以上の猛暑日が39カ所と今年最多を記録しています。また、きょう午後3時までに熱中症の疑いで搬送された人は東京都で22人いました。東京都心の最高気温は31.6度で3日連続真夏日となっています。福岡県太宰府市では37.8度と体温を超える暑さとなっていて全国における今年の最高気温を更新しました。山梨県甲府市では35.1度で今年初めての猛暑日となりまし