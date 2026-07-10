決済代行サービスの会社「全東信」が、およそ1250億円もの負債を抱えて倒産し、東海3県の飲食店にも影響が広がっています。名古屋市東区の割烹料理店「ふじ原」に、9日届いたという1枚の通知。大阪市の決済代行会社「全東信」の破産を知らせるものです。 今月6日に大阪地裁が破産手続きの開始を決定し、その負債総額はおよそ1259億円、今年最大規模の倒産だといいます。全国の飲食店など、20万店以上と契