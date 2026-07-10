〈「すごい香りがする」北海道の廃村で、朽ちた小学校に足を踏み入れた探索者たちを驚かせた“異臭の正体”〉から続く東京から南へ約300キロ、高度経済成長の波に呑まれて昭和44年に無住となった八丈小島。野生化したヤギが駆逐された後、この孤島に住み着いたのは「意外な生き物」だった。【写真】「絶滅危惧種」がやってきた…“東京の無人島”を占拠する「意外な生き物」を見る（複数あり）地図から消えた集落を28年かけて