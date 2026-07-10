茨城県つくば市の遊歩道で、児童らあわせて15人がハチに刺され、病院で手当を受けています。消防によりますと、午前7時半過ぎ、つくば市の遊歩道で男性から「ハチに刺された」と119番通報がありました。小中学生や成人あわせて15人がハチに刺され、救急車で市内の病院に運ばれ、手当を受けています。全員意識はあるということです。