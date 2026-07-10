９日、火災現場で救助活動に当たる消防隊員。（晋江＝新華社記者／王成）【新華社晋江7月10日】中国福建省晋江市の靴工場で9日正午ごろ起きた火災で、これまでに28人の死亡が確認された。地元関係部門が明らかにした。９日、火災現場へ向かう消防車両。（晋江＝新華社記者／周義）９日、火災現場で待機する救急車両。（晋江＝新華社記者／周義）９日、火災現場で放水し、冷却作業に当たる消防隊員。（晋江＝新華社記者／周義）９