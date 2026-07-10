7月10日に行われる、風俗スカウト集団「ナチュラル」会長の第2回公判。十数年前、歌舞伎町で誕生したナチュラルは、いかにして莫大な収益を生むトクリュウとなったのか。創業者である“木山”こと小畑𥶡昭被告（41）の知られざる経歴を辿ることで、その全貌を暴く。【卒アル写真】喧嘩と野球に明け暮れた木山の高校時代メンバー1500人の最凶スカウト集団「争いません」法廷に立った筋骨隆々の男は肩を怒らせ、淡々と