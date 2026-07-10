北海道・新千歳空港の国際線で２０２６年７月１０日午後２時前、航空機の乗務員から「モバイルバッテリーから煙が出た」と消防に通報がありました。消防や北海道エアポートなどによりますと、駐機中の「タイライオンエアー」の機体で発生し、機内には乗客乗員１２２人が乗っていたということです。 現在までにけが人は確認されておらず、午後２時１７分に鎮火したということです。