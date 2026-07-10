7月5日に公開された「FRaU」の連載で、移住先のシンガポールから家族で帰国したことを報告したタレント・福田萌（41）。約5年に及ぶ海外生活に区切りをつけた決断に、反響が広がっている。福田は’12年6月にオリエンタルラジオ・中田敦彦（43）と結婚し、’13年に長女、’17年に長男を出産。’20年末に中田がコンビで吉本興業を退社すると、翌’21年3月に家族でシンガポールへ移住。現地では’23年に次男も誕生し、仕事と育児を両