イランがトランプ大統領を暗殺する新たな計画を立てている、との情報について、イスラエルが今週アメリカに伝えたとCNNが報じました。【写真を見る】「私は殺害リストのNo.1」トランプ氏へイランが「暗殺計画」かイスラエルが米に伝達トランプ氏は輸送機も変更“安全上の懸念”の見方もアメリカトランプ大統領「私はイランの殺害リストでNo.1だ」トランプ大統領は8日、イランによる新たな暗殺計画については言及しませんで