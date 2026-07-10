【パリ共同】スペイン南部アンダルシア自治州アルメリア近郊で9日、大規模な山火事が発生し、地元当局によると、少なくとも11人が死亡した。火災がさらに広がる可能性があるとして、当局は住民ら約千人を避難させた。スペインは記録的な熱波の最中で、当局が出火原因を調べている。スペインメディアが10日、報じた。当局は当初、死者は12人と発表したが、11人に修正。一部の犠牲者は炎上した車内で見つかった。やけどのほか、